Нардепы взялись за медреформу, неприкосновенность - в повестке на четверг

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Вторник, 17 октября 2017, 16:25

Верховная Рада открыла вечернее пленарное заседание, народные депутаты взялись рассматривать медицинскую реформу.

Об этом объявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

В зале зарегистрировались 336 парламентариев.

"Еще раз хочу сделать объявление, что, согласно решению согласительного совета, сейчас мы переходим к медицинской реформе. Также, согласно решению согласительного совета, включается в повестку дня на четверг 2 законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности", - заявил Парубий.

Дополняется ...

Темы: Верховная Рада
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