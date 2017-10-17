Нардепы взялись за медреформу, неприкосновенность - в повестке на четверг

Верховная Рада открыла вечернее пленарное заседание, народные депутаты взялись рассматривать медицинскую реформу.



Об этом объявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.



В зале зарегистрировались 336 парламентариев.



"Еще раз хочу сделать объявление, что, согласно решению согласительного совета, сейчас мы переходим к медицинской реформе. Также, согласно решению согласительного совета, включается в повестку дня на четверг 2 законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности", - заявил Парубий.



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