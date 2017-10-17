Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Радой начались столкновения

Вторник, 17 октября 2017, 16:16

Верховную Раду окружили мужчины с нашивками батальона "Донбасс", "Азов" и другие, нацгвардейцы одели шлемы, начались потасовки, применили газ.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По свидетельствам корреспондента УП, к стенам парламента подошло немало мужчин с нашивками батальона "Донбасс". Участники акции во время конфликта с правоохранителями сломали рамку металлоискателя на улице Грушевского возле Кабмина и сломали забор.

 

У центрального фасада, выступающего на улицу Шелковичную, есть большое количество Нацгвардии и полиции, колонна бойцов "Донбасса", "Азова", бывшие атовцы.

 

Около 100 дружинников колонной стали напротив фасада, раздаются возгласы "Ребята, сложите амуницию".

Они отказываются объяснять, к чему готовятся и почему подошли к Верховной Раде.

Скорее всего они ждут решения ВР, какими будут результаты заседания.

 

По словам корреспондента УП, есть риск, что если неприкосновенность не отменят, может начаться движение. Мужчины стоят цепью, стойка боевая.

 

Присутствующие пытались прорваться через металлоискатели и пронести с собой палатки.

Также была драка. Неизвестные распылили в воздухе газ.

Атмосфера среди присутствующих напряженная.

 

Представители Нацгвардии надели шлемы.

Как известно, 17 октября в центре Киева проходит многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко заявил, что с пониманием относится к митингам, но призывает правоохранителей позаботиться, чтобы они проходили мирно.

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Последние новости
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: