Под Радой начались столкновения

Верховную Раду окружили мужчины с нашивками батальона "Донбасс", "Азов" и другие, нацгвардейцы одели шлемы, начались потасовки, применили газ.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По свидетельствам корреспондента УП, к стенам парламента подошло немало мужчин с нашивками батальона "Донбасс". Участники акции во время конфликта с правоохранителями сломали рамку металлоискателя на улице Грушевского возле Кабмина и сломали забор.

У центрального фасада, выступающего на улицу Шелковичную, есть большое количество Нацгвардии и полиции, колонна бойцов "Донбасса", "Азова", бывшие атовцы.

Около 100 дружинников колонной стали напротив фасада, раздаются возгласы "Ребята, сложите амуницию".

Они отказываются объяснять, к чему готовятся и почему подошли к Верховной Раде.

Скорее всего они ждут решения ВР, какими будут результаты заседания.

По словам корреспондента УП, есть риск, что если неприкосновенность не отменят, может начаться движение. Мужчины стоят цепью, стойка боевая.

Присутствующие пытались прорваться через металлоискатели и пронести с собой палатки.

Также была драка. Неизвестные распылили в воздухе газ.

Атмосфера среди присутствующих напряженная.

Представители Нацгвардии надели шлемы.

Как известно, 17 октября в центре Киева проходит многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко заявил, что с пониманием относится к митингам, но призывает правоохранителей позаботиться, чтобы они проходили мирно.

Украинская правда