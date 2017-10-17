В зоне АТО погиб украинский военный

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Вторник, 17 октября 2017, 18:38

Один военнослужащий погиб в результате обстрелов боевиками украинских укреплений в районе Марьинки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Приморском направлении около 13:00 противник начал обстрел наших укреплений из стрелкового оружия в районе Марьинки. Украинские воины огнем заставили захватчиков прекратить провокации. В результате этого противостояния погиб один наш защитник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня в районе проведения АТО сохранялась тенденция к обострению обстановки – наибольшая активность противника зафиксирована на Донецком направлении.

Кроме того, 17 октября под вражеский огонь попали украинские воины возле Водяного, Широкино и Талаковки.

С начала суток боевики 4 раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитниках Авдеевки.

Дважды обстреляли укрепления сил АТО возле Зайцевого – выпустили 17 мин калибра 120 миллиметров.

Также боевики дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты украинской армии недалеко от шахты Бутовка. А возле Каменки применяли стрелковое оружие.

"Наши бойцы оперативно и жестко отвечали врагу, используя весь спектр пехотного вооружения", - говорится в сообщении.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие.

Как известно, 16 октября в зоне АТО погибли 2 военных.

Темы: АТО
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