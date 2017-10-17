Полиция открыла уголовное производство из-за раненого полицейского во время столкновений

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады.



Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.



"Речь идет о конфликте во время которого госпитализировали полицейского. Следователи завели дело по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины", - сообщил пресс-секретарь.



Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет, отметил Тракало.



По его словам, всего к медикам обратились четыре человека.



"Один из них - это полицейский. У него закрытая черепно-мозговая травма и ушиб, он был госпитализирован. Другие - три человека, двое из них получили химические ожоги глаз, а третий получил ушиб головы", - рассказал представитель.

С пострадавшими общались полицейские. Они предложили им написать заявления в полицию, но они не обратились в милицию.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате столкновений.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Мария Думанская