За митингующими под Радой следит Гелетей

На площади напротив Верховной Рады собрались несколько тысяч митингующих за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Об этом с места событий сообщает корреспондент УП.

Фото Эльдара Сарахмана

Среди толпы также заметны провокационные баннеры "Доктора Дурнева" и флаги партии 5.10.

Фото Романа Романюка

На сцене начали выступать нардепы Егор Соболев и Юрий Левченко.

Фото Эльдара Сарахмана

Между тем к Верховной Раде стянули большое количество силовиков.

Фото Севгиль Мусаевой

Представитель МВД Артем Шевченко отметил УП, что также есть дополнительные резервы правоохранителей.

На заднем дворе парламента за событиями следит начальник УГО Валерий Гелетей.

Фото Севгиль Мусаевой

Задній двір Ради pic.twitter.com/Pmor17KlQC — Roman Kravets (@RomanKravets) October 17, 2017

Фото Романа Кравца

На площади видны флаги партий "Батькивщина", "Самопомич", "Рух новых сил" и "Автомайдана".

По данным МВД, по состоянию на 10:30 количество участников акции составляло 2 тысячи человек.

За порядком следит 3,5 тысячи правоохранителей.

По словам директора Департамента коммуникации МВД Артема Шевченко, такие серьезные меры безопасности вызваны событиями 31 августа 2015, когда от гранаты погибли 4 гвардейца-строковика.

"Если протест действительно мирный, то никаких проблем для его заявленных трех тысяч участников рамка не составит. Пройдите осмотр, оставьте запрещенные вещи, а еще лучше – совсем не берите ничего подобного", - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что никаких других ограничений не будет.

Как известно, утром 17 октября под зданием Верховной Рады проходит акция "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу".

Весь правительственный квартал в Киеве перекрыт и окружен правоохранителями.

В частности, перекрыты улицы Грушевского, Липская, Шелковичная, Институтская, Лютеранская.

На 17 октября лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и его единомышленники запланировали митинг под Верховной Радой в Киеве и акции во всех областных центрах Украины.

Во время акции Саакашвили, нардепы, общественные активисты и представители политсил, таких как "Самопомич", "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона, предусматривающего голосование по открытым спискам партий.

20 сентября на Майдане независимости объявили о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку этой политической реформы.

15 октября в СБУ заявили, что в Киеве радикально настроенные люди во время массовых акций 17 октября якобы готовили провокации с возможным приминением стрелкового оружия и средств поражения.

16 октября представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли под контроль здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве.

Роман Кравец, Ирина Балачук, УП