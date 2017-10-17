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В столкновениях под Радой пострадали минимум три человека

Вторник, 17 октября 2017, 17:42

В результате столкновений под зданием Верховной Рады пострадали как минимум три человека.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сотрудников экстренной медицинской помощи, которые дежурят в правительственном квартале.

"Я лично перевязывал разбитую голову одному дедушке. Он ушел на своих ногах, но, скорее всего, сотрясение есть. Кроме того, одному мужчине пришлось промывать глаза после того, как был применен слезоточивый газ. Одного полицейского вынесли без сознания", - рассказал медик агентству.

В полиции "Украинкой правде" подтвердили, что пострадали 3 человека.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате столкновений. 

Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятия которых требует митинг под стенами Рады. 

После обеда бойцы бывшего батальона "Донбасс" выстроились с отобранными у сотрудников полиции щитами между зданиями Верховной Рады и улицей Грушевского, 14. Они отобрали у правоохранителей приблизительно 30 щитов.

В настоящее время обстановка успокоилась, все происходящее фиксирует на мобильные телефоны большое количество людей.

Представители "Руха новых сил" принесли около 20 новых палаток, которые они намерены установить в Мариинском парке возле здания парламента.

Несколько палаток уже стоят под Верховной радой.

Темы: Верховная Радамитингиакции
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