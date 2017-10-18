Судей КС времен Януковича наградили за укрепление правосудия

В пятницу, 13 октября, был награжден судей Юрия Баулина (председатель КСУ 2014-2017) и Сергея Вдовиченко нагрудными знаками "Отличие Конституционного Суда Украины" по личному представлению пока исполняющего обязанности председателя КС Украины Виктора Кривенко.

Об этом свидетельствуют представление копии которых имеются в УП.

"Отличие КСУ" является самой высокой ведомственной наградой КСУ, которая, как указано в Положении о наградах КСУ, вручается известным государственным, общественным деятелям, ученым, судьям в отставке, государственным служащим и представителям других стран за: весомый вклад в становление правового государства, обеспечения конституционных прав и свобод человека, активную общественную деятельность по защите прав и свобод человека; плодотворное сотрудничество в сфере утверждения принципов верховенства права.

24 февраля 2014 Верховная Рада приняла Постановление № 775-VII "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда присяги судьи", которой уволила за нарушение присяги судей КС Анатолия Головина, Михаила Колоса, Марию Маркуш, Вячеслава Овчаренко и Александра Пасенюка.

Указанным постановлением парламент также предложил президенту и съезду судей Украины уволить за нарушение присяги судей КС, назначенных по их квоте, а именно: Юрия Баулина, Сергея Вдовиченко, Василия Брынцева, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Олега Сергейчука, Наталью Шапталу. Однако этого так и не было сделано.

Основанием для увольнение указанных судей КС парламент признал принятия ими с нарушением закона и своей обязанности ряда резонансных решений в период правления Януковича - в частности, по так называемому делу о парламентских "тушек", а также делу о возврате Конституции 1996 года. Кроме того, ГПУ и СБУ позже заявили, что расследуют дело по факту узурпации власти Януковичем, в которой фигурируют эти же судьи КС, участвовавших в принятии указанных решений.

Как известно, с 3 июня 2017 обязанности председателя Конституционного суда приступил судья Виктор Кривенко как старший по возрасту.

Во время специального пленарного заседание 18 мая судья Конституционного суда не смогли выбрать себе главу.

На сегодня вопрос о назначении постоянно действующего Председателя КСУ остается открытым.

Совет судей намерен 13 ноября провести съезд судей для избрания судей Конституционного Суда.

Украинская правда