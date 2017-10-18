Кабмин разорвал соглашение с РФ о военном сотрудничестве

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Среда, 18 октября 2017, 13:33

Кабинет министров отменил действие соглашения с Россией о сохранении специализации предприятий, участвующих в производстве военной продукции.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Соглашением от 21 декабря 2000 года Украина и Россия обязывались взаимно сохранять производственную и научно-техническую специализацию предприятий и организаций, которые участвуют в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники.

Договор также предусматривал, что его стороны не будут продавать или передавать иностранным компаниям и международным организациям комплектующие, документацию и информацию, связанные с оборонной промышленностью, без предварительного согласия стороны, которая его поставила.

Как известно, 9 августа правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с РФ от 18 июля 2003 года, регулирующее порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.

Темы: Кабинет министров Росcия война промышленность
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