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Кабмін розірвав угоду з РФ про військове співробітництво

Середа, 18 жовтня 2017, 13:33

Кабінет міністрів скасував дію угоди з Росією про збереження спеціалізації підприємств, що беруть участь у виробництві військової продукції.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Угодою від 21 грудня 2000 року Україна і Росія зобов'язувалися взаємно зберігати виробничу і науково-технічну спеціалізацію підприємств і організацій, які беруть участь у розробці, виробництві та випробуваннях озброєння і військової техніки.

Договір також передбачав, що його сторони не будуть продавати або передавати іноземним компаніям і міжнародним організаціям комплектуючі, документацію та інформацію, що пов'язані з оборонною промисловістю, без попередньої згоди сторони, яка його поставила.

Як відомо, 9 серпня уряд України розірвав міжурядову угоду з РФ від 18 липня 2003 року, що регулює порядок взаємодії сторін при експорті продукції військового призначення до третіх країн.

Теми: Кабінет міністрівРосіявійнапромисловість
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