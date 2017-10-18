В АП подтвердили: Порошенко встретится с Найемом

В Администрации президента подтвердили, что Петр Порошенко намерен встретиться с народным депутатом от БПП Мустафой Найемом.



Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе АП.



"В приемную президента Украины обратился народный депутат Мустафа Найем. Петр Порошенко подтвердил, что готов встретиться с ним лицом к лицу. О других участниках встречи речь не шла", - сказали в пресс-службе.



В то же время по информации УП, встреча должна состояться в 19.00.



Как сообщалось, 18 октября Найем заявил, что он и еще несколько народных депутатов намерены пойти в среду вечером к президенту и узнать у него сроки подачи законопроекта о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду.



Украинская правда