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В АП підтвердили: Порошенко зустрінеться з Найємом

Середа, 18 жовтня 2017, 17:49
В АП підтвердили: Порошенко зустрінеться з Найємом
Дмитро Ларін, УП

В Адміністрації президента підтвердили, що Петро Порошенко має намір зустрітися з народним депутатом від БПП Мустафою Найємом.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі АП.

"До приймальні президента України звернувся народний депутат Мустафа Найєм. Петро Порошенко підтвердив, що готовий зустрітися з ним віч-на-віч. Про інших учасників зустрічі не йшлося", – сказали у прес-службі.

Водночас за інформацією УП, зустріч має відбутися о 19-ій годині.

Як повідомлялося, 18 жовтня Найєм заявив, що він та ще кілька народних депутатів мають намір піти в середу ввечері до президента і дізнатися у нього терміни подачі законопроекту про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоакціїАнтикорупційний суд
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