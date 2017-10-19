10 украинских воинов примут участие в Вашингтонском марафоне

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Четверг, 19 октября 2017, 03:47

Десять украинских бойцов, которые получили ранения в зоне АТО и сейчас проходят реабилитацию, прибыли в Вашингтон для забегов на 10 и 42 км.

Об этом сообщает Укринформ.

Марафон пройдет в американской столице в воскресенье, 22 октября.

"22 октября наша команда планирует выйти на марафон. Трое участников бежать 42 км, один из них преодолевать дистанцию ​​на адаптированном трехколесном велосипеде. Еще семь ребят бежать 10 км", – рассказал уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации раненых участников АТО Вадим Свириденко. Он также будет бежать 10-километровую дистанцию.

По словам самих бегунов, своим выступлением они хотят доказать, что после АТО и в дальнейшем готовы отстаивать честь Украины – теперь на международных спортивных площадках. Также это пример и для других раненых, свидетельствующий, чего на самом деле можно достичь благодаря своим внутренним силам и желанию.

Как известно, на "Играх непокоренных" – соревнованиях среди военных и ветеранов – украинская сборная завоевала 14 медалей.

Темы: Украина США АТО спорт
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