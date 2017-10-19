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10 українських воїнів візьмуть участь у Вашингтонському марафоні

Четвер, 19 жовтня 2017, 03:47

Десять українських бійців, які отримали поранення в зоні АТО і зараз проходять реабілітацію, прибули до Вашингтона для забігів на 10 та 42 км.

Про це повідомляє Укрінформ.

Марафон пройде в американській столиці у неділю, 22 жовтня.

"22 жовтня наша команда планує вийти на марафон. Троє учасників бігтимуть 42 км, один із них долатиме дистанцію на адаптованому триколісному велосипеді. Ще семеро хлопців бігтимуть 10 км", – розповів  уповноважений Президента України з питань реабілітації поранених учасників АТО Вадим Свириденко. Він також долатиме 10-кілометрову дистанцію.

За словами самих бігунів, своїм виступом вони хочуть довести, що після АТО й надалі готові відстоювати честь України – тепер на міжнародних спортивних майданчиках. Також це приклад і для інших поранених, який свідчить, чого насправді можна досягти завдяки своїм внутрішнім силам і бажанню.

Як відомо, на "Іграх нескорених" – змаганнях серед військових та ветеранів – українська збірна завоювала 14 медалей.

Теми: УкраїнаСШААТОспорт
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