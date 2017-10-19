Возле Рады спокойно, активисты обещают пускать нардепов голосовать
В Киеве вокруг правительственного квартала утром 19 октября спокойно, движение транспорта по улице Грушевского частично открыто.
По состоянию на 8 утра возле м. Арсенальная люди не собираются, как было 17 октября.
Для проезда открыта часть дороги, однако большинство машин останавливают для проверки, просят открыть багажники.
На Арсенальной площади по состоянию на 8:40 патрульные и около 10 нацгвардейцев.
Ночь у Верховной Рады на улице Грушевского прошла спокойно, говорится в сюжете ТСН. Ранок.
Утром активисты убирают палаточный городок и ожидают голосования в парламенте двух законопроектов – о снятии неприкосновенности с нардепов и об изменении избирательного законодательства.
Вопроса создания антикоррупционного суда в повестке дня пока нет, депутаты ожидают президентского законопроекта.
Активисты говорят, что будут пускать в парламент беспрепятственно всех народных избранников, однако не выпускать в случае негативного голосования.
Алена Рощенко, Ирина Балачук, УП