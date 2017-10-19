Возле Рады собирается митинг

2496 просмотров
Четверг, 19 октября 2017, 10:07

На площади Конституции, напротив здания парламента, собирается митинг за "большую политическую реформу".

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

По состоянию на 9.40 утра на площади собралось около сотни человек, в основном старшего возраста, с флагами партии "Батькивщина".

 
 

Между тем, вокруг парламента собралось несколько сотен полицейских и нацгвардейцев, обеспечивающих охрану.

 
 
 

Параллельно на улице Грушевского продолжают стоять палатки, в которых живут люди в камуфляже.

 
 
 

Как известно, 17 октября под зданием Верховной Рады началась акция"Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу".

Позже между правоохранителями и активистами произошли столкновения, митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.

Порошенко отреагировал на митинг и просит полицию быть на страже.

Роман Кравец, УП



Темы: Верховная Рада митинги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
БПП хочет рабочую группу для реформ, которых требуют под Радой 19 октября 2017, 10:09
Возле Рады спокойно, активисты обещают пускать нардепов голосовать 19 октября 2017, 08:36
Лица протеста. Кто и зачем поселился в палатках под Верховной Радой 18 октября 2017, 23:22
powered by lun.ua
Главные новости
Послы G7 вновь призвали Раду принять медицинскую реформу
Полиция заявила об аресте "мусорных" ценных бумаг на 40 миллиардов
Хроника 19 октября. В школах принудительные письма Бушу, а на Говерле российские вандалы
Нацполиция Харьковщины назвала имена погибших в ДТП
Все новости
музыка

О джазе как водопаде, в котором можно делать все, что угодно

тренд

Жестокие розыгрыши, о которых надо помнить при знакомствах

музыка

Буковинское кантри завоевывает Европу