Возле Рады собирается митинг
На площади Конституции, напротив здания парламента, собирается митинг за "большую политическую реформу".
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.
По состоянию на 9.40 утра на площади собралось около сотни человек, в основном старшего возраста, с флагами партии "Батькивщина".
Между тем, вокруг парламента собралось несколько сотен полицейских и нацгвардейцев, обеспечивающих охрану.
Параллельно на улице Грушевского продолжают стоять палатки, в которых живут люди в камуфляже.
Как известно, 17 октября под зданием Верховной Рады началась акция"Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу".
Позже между правоохранителями и активистами произошли столкновения, митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.
Порошенко отреагировал на митинг и просит полицию быть на страже.
Роман Кравец, УП
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