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Под ВР началась акция: дежурит 3,5 тысячи правоохранителей

Вторник, 17 октября 2017, 09:16
Под ВР началась акция: дежурит 3,5 тысячи правоохранителей
"Чесно"

Акция "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу" началась под зданием Верховной Рады.

Об этом в Twitter сообщил депутат Алексей Рябчин.

По данным руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, в полицию поступили заявки о проведении нескольких акций и митингов в центре Киева. В связи с этим в центре дежурит 3,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев. 

Подъезды к правительственному кварталу перекрыты полицейскими авто. Движение по улице Грушевского перекрыто вплоть от метро "Арсенальная".

 
Фото уп

В вестибюле станции метро "Арсенальная" дежурит не менее 7 правоохранителей и служебная собака.

На улицах дежурят нацгвардейцы. 

 
Фото УП

Правоохранители оцепили Верховную Раду кордоном в несколько рядов. Также рядом стоят медики, пожарные и кинологи. 

Как известно, утром 17 октября весь правительственный квартал в Киеве перекрыт и окружен правоохранителями в связи с акциями, запланированными на 17 октября.

В частности, перекрыты улицы Грушевского, Липская, Шелковичная, Институтская, Лютеранская. 

На 17 октября лидер "Руху новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и его единомышленники запланировали митинг под Верховной Радой в Киеве и акции во всех областных центрах Украины.

Во время акции Саакашвили, нардепы, общественные активисты и представители политсил, таких как "Самопомич", "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона, предусматривающего голосование по открытым спискам партий.

20 сентября на Майдане Независимости объявили о начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку этой политической реформы.

15 октября в СБУ заявили, что в Киеве радикально настроенные люди во время массовых акций 17 октября якобы готовили провокации с возможным применением стрелкового оружия и средств поражения.

16 октября представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли под контроль здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве.

Украинская правда 

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Темы: акцииреформыВерховная РадаполицияСаакашвили
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