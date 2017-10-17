Порошенко отреагировал на митинг и просит полицию быть на страже

Президент Петр Порошенко заявляет, что с пониманием относится к митингам, но призывает правоохранителей позаботиться, чтобы они проходили мирно.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой.

Журналисты поинтересовались, почему под Верховной Радой митингуют люди, почему одни депутаты требуют у других принять законопроекты, на что Порошенко ответил:

"Это является чрезвычайно важным методом демократии, я с пониманием отношусь к акциям и с уважением к их участникам. Но мне очень важно и я требую от всех правоохранительных органов обеспечить мирный характер акций. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события 31 августа (2016 года – ред.), которые привели к гибели 4 нацгвардейцев ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что рад, что его инициативы "нашли такой отклик и в сердцах людей, и в организаторов акции".

По словам Порошенко, он еще 2 года назад внес законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской и судейской неприкосновенности.

"Первый этап мы сделали. Судейская неприкосновенность ликвидирована. И 8 тысяч носителей неприкосновенности уже ее не имеют. Осталось еще 450", - сказал Порошенко.

Он добавил, что требовал отмены депутатской неприкосновенности и в своем обращении в День конституции и в послании к депутатам в сентябре.

"И внес законопроект изменений в Конституцию, который совершенно четко предусматривает отмену депутатской неприкосновенности. То, что они (митингующие – ред.) это поддерживают, я очень рад. Жду ответной реакции в зале", - сказал Порошенко.

По его словам, вся судебная реформа происходит в тесном сотрудничестве с Советом Европы и Венецианской комиссией.

"Сам термин Антикоррупционного суда появился в моем законопроекте о судебной реформе. Я жду от Верховной Рады, что они наработают соответствующий законопроект. Я охотно приму наработки парламента и внесу законопроект, который можно очень быстро рассмотреть", - сказал Порошенко.

Он добавил, что в бюджете на 2018 уже предусмотрели соответствующие средства на Антикоррупционный суд.

"Мы отрыты к сотрудничеству с любыми инициативами. Не надо стучать в открытые двери. Надеюсь, что акции будут носить мирный характер, и способствовать принятию, в том числе, и президентских законопроектов", - сказал глава государства.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрались несколько тысяч митингующих за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

В законопроекте президента предлагается изложить статью 80 Конституции следующим образом:

"Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

При этом из данной статьи президент предлагает исключить, что "народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность" и "народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".



В случае принятия предложения президента, этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Порошенко призывает депутатов создать рабочую группу по наработке законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

Ирина Балачук, УП