Верховная Рада одобрила реформу здравоохранения
Верховная Рада приняла во втором чтении закон о медицинской реформе.
За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов.
Перед самым голосованием сессионный зал фактически вернул закону тот вид, в котором его предлагал принять комитет. За три дня рассмотрения поправок из закона были изъяты многие нормы, на которых настаивало правительство и комитет. Поэтому Рада пакетом все эти нормы проголосовала перед принятием закона.
После голосования в правительственной ложе, секторе коалиции и "Самопомочи" настоящая эйфория. Например, депутат из БПП Сергей Березенко буквально бегал по залу, обнимаясь со всеми причастными к реформе депутатами и чиновниками.
Роман Романюк, УП
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