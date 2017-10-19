Найем обвинил представителя президента в Раде во лжи

Народный депутат фракции БПП Мустафа Найем обвиняет представителя главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко во лжи.

Об этом он пишет в Facebook 19 октября.

"Только что представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила о нашей встрече с Петром Порошенко, что группа депутатов отказалась встречаться с президентом, проявив деструктивную позицию в переговорном процессе", – пишет нардеп.

"Петр Алексеевич, но это же адова жесть. Вы же знаете, что это ложь, что встречу вам предлагала группа депутатов, что ваш помощник вам об этом докладывал, а ваша команда просто сделала глупость с публичным заявлением о встрече только с одним человеком. Это ваша глупость, которая сейчас множит ложь", – отмечает Найем.

Также нардепа возмутили слова Луценко о том, что "наконец, за два года, разблокирована возможность внесения президентом своего законопроекта (об антикоррупционном суде -ред.)".

" Я не очень понимаю, в какой реальности пребывала Ирина Луценко последние три года. Закон про судоустройство с вступил в силу в декабре 2016 года. За это время президент не предложил ничего. Зато хватало креатива на обман Юнкера и регулярное взятие на поруки коррупционеров, которых ловила НАБУ. Президенту, который регулярно ломает парламент через колено, бороться с коррупцией мешал депутатский законопроект? Вы серьезно?", – возмущается нардеп.

Найем также отметил, что не понимает, в чем проблема назвать дату внесения законопроекта об антикоррупционном суде в парламент.

"Или для этого обязательно нужны совещания, кагалы, рабочие группы и совет старейшин? Просто определитесь с датой и назовите ее", – отметил депутат.

Как сообщалось, 18 октября Найем заявил, что он и еще несколько народных депутатов намерены пойти в среду вечером к президенту и узнать у него сроки подачи законопроекта о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду.

Позже в Администрации президента подтвердили, что Петр Порошенко намерен встретиться с народным депутатом от БПП Мустафой Найемом, но отметили, что договоренность касалась только его одного.

Найем назвал эту информацию манипуляцией Администрации президента.

"Помощник главы государства Юрий Онищенко получил от меня список народных депутатов и соавторов законопроекта, которые хотят встретиться с Порошенко", – отметил нардеп.

Группа депутатов пришла в АП для встречи с Порошенко в среду вечером. Администрация отказалась принять группу депутатов в полном составе: Мустафа Найем, Светлана Залищук, Юрий Деревянко, Юрий Левченко и Сергей Лещенко.

Первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук сообщил, что готов принять лишь трех депутатов – без Левченко и Деревянко, потому что их не было в списке государстенной охраны.

Лещенко заявил, что они не считают возможным принимать участие в такой встрече без коллег.

Украинская правда