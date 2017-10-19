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Порошенко за принятие закона об Антикоррупционном суде в этом году – Луценко

Четверг, 19 октября 2017, 10:37
Порошенко за принятие закона об Антикоррупционном суде в этом году – Луценко

Президент Петр Порошенко настроен на принятие закона об Антикоррупционном суде в этом году, но это возможно только после выводов Венецианской комиссии.

Об этом сказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в кулуарах парламента перед началом заседания.

По ее словам, президент согласился на встречу с представителями митингующих накануне по этому поводу.

"Пришла целая группа депутатов. Президент пожелал встретиться с (Сергеем) Лещенко, Мустафой (Найемом) и Светланой Залищук – на что эта группа депутатов, которых было пятеро, отказалась, проявив деструктивную позицию в переговорном процессе", – сказала Луценко.

По ее словам, "президент был готов обсуждать с ними отзыв их закона об Антикоррупционном суде и проговорить сроки внесения президентом такого законопроекта"

"Вместе с тем, президент приветствует заявление депутатов о том, что они отзывают законы об Антикоррупционном суде. Таким образом, наконец, за два года, разблокирована возможность внесения президентом своего законопроекта", – сказала Луценко.

"Президент настроен на принятие закона об Антикоррупционном суде до конца 2017 года. Но все законопроекты, которые вносились президентом, проходят экспертизу Венецианской комиссии. Поэтому мы настроены на быстрое принятие, быстрое рассмотрение этого законопроекта только после выводов Венецианской комиссии", – заявила она.

Алена Рощенко, УП

Темы: Антикоррупционный судВерховная РадаБПППорошенко
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