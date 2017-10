Появилось новое фото российского "Бука" на Донбассе, с которого сбили "Боинг"

Международная группа следователей "Belligcat" опубликовала еще одно фото ЗРК "Бук", из которого 17 июля 2014 сбили малазийский боинг.

Фото выложили в Twitter.

"Как раз когда надо получили новую фотографию "Бука" 332 в Украине в день падения боинга рейса MH-17", - говорится в сообщении.

The JIT has released a new photograph of Buk 332 in Ukraine on the day of the MH17 downing. We are preparing an article on the image now. pic.twitter.com/JEQmHh705Q — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

Откуда это фото, не сообщается, но отмечается, что эта фотография является девятым фотографическим или видео-доказательством российского "Бука" на востоке Украины, и по этому поводу готовят статью.

Сообщается, что среди доказательств присутствия российского "Бука" на востоке Украины есть видео из Макеевки, Тореза, Снежного, Донецка, видео "Paris Match" из Донецка, фото из Снежного, Тореза, Зугреза, а также этот новый снимок.

Curious about these nine pieces of evidence? Let's go through them, one-by-one. First, the "Paris Match video" filmed in Donetsk (morning) pic.twitter.com/nGlwGO2RR6 — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Makiivka video, filmed at around 11:07-08am, just east of Donetsk on the day of the downing. pic.twitter.com/5e7391JjqS — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Zuhres video, filmed at about 11:40am, between Makiivka and Torez. pic.twitter.com/YTzTtc3VHf — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Torez photograph, taken around 12-12:10pm, with the Buk headed east towards Snizhne. pic.twitter.com/RpnwDvnTgy — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Snizhne photo, taken after the Buk was unloaded from the Volvo truck and moving under its own power. pic.twitter.com/VfGJfFn74O — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

Также отмечается, что есть спутниковый снимок, на котором видно ЗРК "Бук" в Макеевке за 5 часов до падения боинга.

Как известно, 17 июля в Донецкой области потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines "Боинг-777". По данным авиакомпании, на борту самолета находилось 298 человек: 15 членов экипажа и 283 пассажира.

Представитель МВД Украины заявил, что пассажирский самолет был сбит террористами из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Такое оружие боевики Донбасса могли получить из России.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

В июле 2017 года стало известно, что Россия в ночь на 17 июля 2014 года запретила полеты гражданской авиации в сопредельном с Украиной российском воздушном пространстве на высоте менее 16150 метров, что сопоставимо с максимальной высотой поражения ЗКР "Бук".