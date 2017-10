З'явилося нове фото російського "Бука" на Донбасі, з якого збили "Боїнг"

Міжнародна група слідчих "Belligcat" опублікувала ще одне фото ЗРК "Бук", з якого 17 липня 2014 року збили малайзійський боїнг.

Фото виклали у Twitter.

"Якраз коли треба отримали нову фотографію "Бука" 332 в Україні в день падіння боїнга рейсу MH-17", - йдеться в повідомленні.

The JIT has released a new photograph of Buk 332 in Ukraine on the day of the MH17 downing. We are preparing an article on the image now. pic.twitter.com/JEQmHh705Q — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

Звідки це фото не повідомляється, але зазначається, що ця світлина є дев'ятим фотографічним чи відео-доказом російського "Бука" на сході України, і що з цього приводу готують статтю.

Повідомляється, що серед доказів присутності російського "Бука" на сході України є відео з Макіївки, Тореза, Сніжного, Донецька, відео "Paris Match" з Донецька, фото зі Сніжного, Тореза, Зугреза, а також цей новий знімок.

Curious about these nine pieces of evidence? Let's go through them, one-by-one. First, the "Paris Match video" filmed in Donetsk (morning) pic.twitter.com/nGlwGO2RR6 — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Makiivka video, filmed at around 11:07-08am, just east of Donetsk on the day of the downing. pic.twitter.com/5e7391JjqS — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Zuhres video, filmed at about 11:40am, between Makiivka and Torez. pic.twitter.com/YTzTtc3VHf — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Torez photograph, taken around 12-12:10pm, with the Buk headed east towards Snizhne. pic.twitter.com/RpnwDvnTgy — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

The Snizhne photo, taken after the Buk was unloaded from the Volvo truck and moving under its own power. pic.twitter.com/VfGJfFn74O — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

Також відзначається, що є супутниковий знімок, який показує ЗРК "Бук" у Макіївці за 5 годин до падіння боїнга.

Як відомо, 17 липня в Донецькій області зазнав краху пасажирський літак авіакомпанії Malaysia Airlines "Боїнг-777". За даними авіакомпанії, на борту літака перебувало 298 осіб: 15 членів екіпажу і 283 пасажири.

За даними українських силовиків, літак збили з установки "Бук" терористи, яких забезпечує зброєю Росія.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

У липні 2017 року стало відомо, що Росія в ніч на 17 липня 2014 року заборонила польоти цивільної авіації в суміжному з Україною російському повітряному просторі на висоті менш 16150 метрів, що співставно з максимальною висотою ураження ЗКР "Бук".