MH17: РФ закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии

Россия в ночь на 17 июля 2014 года запретила полеты гражданской авиации в сопредельном с Украиной российском воздушном пространстве на высоте менее 16150 метров, что сопоставимо с максимальной высотой поражения ЗКР "Бук".

Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на отчет Совета по безопасности Нидерландов за 2015 год.

В статье говорится, что до этого дня Россия не вводила никаких ограничений. При этом Украина вводила запреты на полеты гражданской авиации: сначала было нельзя летать ниже полутора километров, затем (с 6 по 30 июня 2014 года) ниже эшелона FL260 (7925 метров). 14 июля 2014 года Украина ограничивает минимальную высоту полета транзитных гражданских судов над зоной АТО эшелоном FL320 (9754 метра).

Как сообщала российская сторона, ограничение, вводимые 16 июля, необходимы "для обеспечения безопасности полетов", а в качестве их причины указываются "боевые действия на территории Украины вблизи государственной границы Российской Федерации и факта стрельбы с территории Украины в направлении территории Российской Федерации".

Почему РФ решила ввести такие ограничения именно 16 июля, несмотря на то, что боевые действия на Донбассе велись уже несколько месяцев, неизвестно.

Как пишет Forbes, когда в ходе расследования Совет по безопасности Нидерландов запросил российскую сторону о причинах ввода этих ограничений, то Росавиация ответила, что это сделано с целью "согласования ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины".

Но на самом деле никакого согласования не получилось – Украина закрыла воздушное пространство до высоты 9454 метра (эшелон FL320), выше которого можно было летать, а Россия закрыла со своей стороны границы воздушное пространство до гораздо большей высоты 16150 метров (до эшелона FL530), что по сути являлось полным запретом на полеты гражданской авиации.

На вопрос голландских экспертов DSB об очевидном "конфликте высот" двух запретов, то есть о причине введения Россией запрета выше украинского, российская сторона ничего не ответила.

Кроме того, отмечается, что маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, которому и было адресовано вступившее накануне в полночь ограничение, поэтому ростовский диспетчер знал, что при пересечении государственной границы РФ малазийский Boeing 777, следуя эшелоном FL330, вторгается в запрещенную для полетов гражданской авиации зону российского воздушного пространства, однако промолчал.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемые в катастрофе МН17 станут известны до конца года.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.