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Лавров заявив, що не готовий довіряти розслідуванню Bellingcat

Вівторок, 6 червня 2017, 16:52

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat щодо катастрофи літака Boeing-777 рейсу MH17 на Донбасі у червні 2014 року.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції за підсумками переговорів з міністром закордонних і європейських справ Словаччини Мирославом Лайчаком.

"Ми не знаємо на основі яких конкретних документів і фактів ці висновки були зроблені. Те що потрапило в пресу – на ці питання відповіді не дає", - сказав він.

Лавров заявив, що у розслідуванні катастрофи "Боїнга" "багато дивного".

"Я б вважав за краще не брати на віру розслідування групи Bellingcat так само як і у випадку із сирійськими справами вважав би за краще не брати на віру заяви так званих "білих шоломів". Тут багато груп, які створені у вигляді представників громадянського суспільства, отримують фінансування по відомих каналах. Так що тут потрібна транспарентність, а її ми не бачимо у розслідуванні, яке проводить Нідерланди", - сказав він.

Як відомо, 5 червня дослідницька група Bellingcat заявила, що встановила особи сімох водіїв, які брали участь у транспортуванні "Буків" (в тому числі "Бука 332", з якого був збитий літак МН-17) з Курська до Міллерово на кордоні з Україною в колоні, поміченій 23-25 ​​червня 2014 року.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з Росії на територію Донбасу, контрольовану бойовиками.

Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена. Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає.

В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Українська правда

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Теми: ЛавровДонбаскатастрофи
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