ДТП в Харькове: водитель Lexus участвовала в гонках во время наезда - Геращенко

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Четверг, 19 октября 2017, 22:59

Водитель Lexus Елена Зайцева участвовала в гонках по ночному Харькову, когда произошла авария.

Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook.

"Lexus оказывается участвовал в гонках по ночному Харькову. А несчастные пешеходы стали жертвами дурного желания малолетней девушки "пофорсить", - написал он.

Об этом стало известно после того, как харьковский интернет провайдер "Триолан" выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского исполкома, отметил Геращенко.

"Следствие теперь должно установить личность водителя второго авто, участвовавшего в "покатушках". Он будет важным свидетелем по делу об установлении виновных в харьковской трагедии, за которым последует возмездие!", - подытожил он.

Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.

Национальная полиция и прокуратура подписали представление на арест Елены Зайцевой.

Темы: ДТП Харьков
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