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ДТП в Харкові: Поліція і прокуратура погодили арешт Зайцевої

Четвер, 19 жовтня 2017, 14:10

Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Олени Зайцевої, яка вчинила смертельну ДТП в Харкові, в результаті якої загинули 5 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Винуватиця затримана поліцією знаходиться під вартою і Подання на арешт судом підписано Нацполіціею і прокуратурою", - повідомив він.

"Поліція проводить розслідування, вивчає, в тому числі, роль водія другої машини, що брала участь в ДТП, - за результатами якого, сподіваюся, суд прийме адекватне тяжкості скоєного кожним з них рішення", - додав Аваков.

Аваков також заявив, що до кінця року потрібно прийняти законодавчі акти, що дозволяють ввести в дію низку заходів:

"Повсюдне застосування процедур автоматичної відеофіксації порушень і жорсткі штрафи; Радикальне посилення покарання за водіння автомобілів в п'яному вигляді".

Також Аваков повідомив, що в 2016 році в дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинуло 3187 чоловік, травмовано 32 079 осіб.

"А за 9 місяців 2017го на дорогах загинуло 2317 і травмовано 25 082 наших громадян", - повідомив він.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло,  вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.

*Раніше у своєму пості Аваков заявив, що суд вже арештував Зайцеву. 

"Українська правда" у Threads

Теми: судДТПХарків
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