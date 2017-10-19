ДТП у Харкові: водій Lexus брала участь у гонках під час наїзду – Геращенко

Водій Lexus Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія.

Про це повідомив Антон Геращенко у Facebook.

"Lexus виявляється брав участь в гонках по нічному Харкову. А нещасні пішоходи стали жертвами дурного бажання малолітньої дівчини пофорсити", - написав він.

Про це стало відомо після того, як харківський інтернет провайдер "Тріолан" виклав відео зі своїх камер спостереження навпроти Харківського Виконкому, зазначив Геращенко.

"Слідство тепер має встановити особу водія другого авто брав участь в "покатушках". Він буде важливим свідком у справі щодо встановлення винних у харківській трагедії, за яким послідує відплата!", - підсумував він.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.

Національна поліція і прокуратура підписали подання на арешт Олени Зайцевої.