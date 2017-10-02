Оппозиция в Каталонии объявила всеобщую забастовку
На 3 октября в Каталонии намечена всеобщая забастовка.
Об этом, ссылаясь на испанское радио и телевидение, сообщает Интерфакс-Украина.
Лидер каталонского общественного движения "Омниум культураль" Жорди Куйшар, выступая на митинге на площади Каталонии в Барселоне, заявил, что "на 3 октября объявлена национальная всеобщая забастовка".
Перед собравшимися выступают и другие каталонские политики и общественные деятели.
Люди, пришедшие на площадь, ждут оглашения предварительных данных голосования на референдуме о независимости Каталонии, несмотря на то, что он фактически был сорван правоохранительными органами Испании.
Как известно, 1 октября в Каталонии состоялся референдум об отсоединении. Мадрид объявил голосование незаконным и пытался его остановить с помощью силовиков. По данным местных властей, в результате столкновений активистов с полицией пострадали сотни людей.
К вечеру официально объявленное количество пострадавших превысило 800 человек.
Глава правительства Испании Марьяно Рахой выступил с экстренным обращением к нации, в котором заявил, что в Каталонии не было референдума о самоопределении.
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