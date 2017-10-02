Летать над Калиновкой в ​​радиусе 5 км запрещено до 9 октября

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Понедельник, 2 октября 2017, 11:43

В Винницкой области пределы запрета движения воздушного транспорта сузили до радиуса 5 км с центром в Калиновке, но высоту полетов снова ограничили до вечера 9 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Украэроцентра агентству "Укринформ".

"Радиус запрета составляет 5 км с центром в Калиновке, вертикальные грани – от земной поверхности до 4250 м установлено до 20:59 9 октября 2017 года", – сообщили в ведомстве.

Как известно, вечером 26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар с детонацией боеприпасов. Из зоны опасности эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.

Взрывы прекратились утром 28 сентября, а уже после обеда спасатели завершили расчищать территорию в районе арсенала от взрывоопасных предметов. Под вечер четверга туда начали возвращаться местные жители.

Также 28 сентября границы запрета движения авиатранспорта расширили до радиуса 40 км с центром в Калиновке, с неограниченной высотой.

Следователи расследуют четыре основных версии пожара в Калиновке.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что разминирование территории возле Калиновки продлится до конца ноября.

По состоянию на утро 2 октября в Калиновке фиксировали одиночную детонацию боеприпасов.

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область авиа
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