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Пожар в Калиновке: Продолжается одиночная детонация боеприпасов

Понедельник, 2 октября 2017, 09:09

В Винницкой области возле города Калиновка, где на прошлой неделе были взрывы на складах боеприпасов,  нет открытых очагов горения, однако наблюдается одиночная детонация боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"Сводным пиротехническим отрядом ДСНС Украины (108 чел. И 41 ед. техники.) обследованы на наличие взрывоопасных предметов 12,6 тыс. га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 313 заявок, выполнено - 309, обнаружено и изъято 547 взрывоопасных предметов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с председателем Калиновской РГА Владимиром Гаврилюком и оперативная группа ДСНС.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 октября на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области прекратились неконтролируемые взрывы, угрозы для местных нет.

Вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 000 человек сейчас они постепенно возвращаются домой.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествиеГСЧСВинницкая область
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