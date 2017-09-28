Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Запрет на полеты над Калиновкой продлен, но с меньшим радиусом

Четверг, 28 сентября 2017, 01:37

Запрет на выполнение полетов, который был введен в радиусе 50 км от места горения складов с боеприпасами в Винницкой области продлен до 23:59 1 октября.

Об этом сообщили в Украинском центре планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), передает Интерфакс-Украина.

Теперь ограничение действует в радиусе 12 км, высотой до 4 250 метров, тогда как первоначально радиус составлял 50 км от поверхности до неограниченной высоты.

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером во вторник, 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.

Украинский центр планирования использования воздушного пространства и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр") после получения оперативной информации в 23:45 установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов возле пгт. Калиновка в Винницкой области.

Запрет радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства действует до 2:59 28 сентября 2017 года.

Аэропорт "Винница", который находится в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства, также закрыт до 02:59 28 сентября 2017 года.

"Дальнейшие решения по изменению срока действия или параметров запрета будут приниматься в оперативном порядке соответствующими службами в зависимости от имеющейся информации и развития событий", - отметили в "Украэрорухе".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Винницкая областьавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Винницкая область
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Винницкой области Силы обороны отрабатывают воздушные цели врага – ОВА
Из военкомата на суд. Как бывшие чиновники-коррупционеры возобновляются на работу
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: