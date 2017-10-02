За распространение наркотиков в РФ осуждены более 1 тысячи украинцев

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Понедельник, 2 октября 2017, 12:36

Министерство юстиции заявляет, что более 1 тысячи граждан Украины осуждены в России за распространение наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом в ходе брифинга в понедельник сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передают "Українські новини".

"Более 1 тысячи граждан Украины осуждены в России (за распространение наркотических и психотропных веществ)", – сказал он.

По его словам, оправдательных приговоров суды почти не выносят.

В среднем российские суды приговаривают к 10 годам лишения свободы (за распространение наркотических и психотропных веществ).

Петухов призвал граждан Украины не ехать в Россию работать курьерами и в других сферах, поскольку это может быть ловушкой.

Как известно, в декабре 2016 года Департамент МВД по предотвращению преступлений по торговле людьми обнаружил масштабный канал вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров в Российской Федерации.

Темы: Росcия
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