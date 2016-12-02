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Силовики разоблачили масштабный канал вербовки украинцев в РФ

Пятница, 2 декабря 2016, 11:37

Департамент МВД по предотвращению преступлений по торговле людьми разоблачил масштабный канал вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров в Российской Федерации.

Об этом на брифинге в пятницу рассказали представители МВД.

 

По словам члена коллегии МВД и депутата Антона Геращенко, в результате операции задержаны трое граждан Украины и один гражданин Молдовы, организовавшие преступную схему.

 

В результате преступной деятельности этой группировки, сотрудничающей, по предварительным данным, с коррумпированными сотрудниками российской полиции, по обвинению в распространении наркотиков в России за решеткой оказалось более 400 граждан Украины, завербованных таким образом.

И. о. главы Национальной полиции Вадим Троян сообщил, что 25 эпизодов было доказано, а 13 украинских граждан были осуждены по такой схеме.

По словам правоохранителей, преступники вербовали молодых людей от 20 до 30 через объявления в метро, бесплатных газетах и предлагали работу курьеров.

 

"Когда наши люди приезжали туда на работу, у них забирали паспорта, оставляли телефоны. Их составляющая была такова, что они должны были распространять наркотики. Если курьер отказывался, ФСБ или полиция РФ их задерживала публично, на камеру и обвиняла в распространении наркотиков" , - рассказал Троян.

Геращенко также сообщил, что одним из пособников группировки вербовщиков на територии Украины являлся сотрудник Управления службы государственной охраны:

"Он обеспечивал проверку через базы данных молодых людей, которых вербовали, а также обеспечивал их проверку на полиграфе. Полиграф был нужен, чтобы была уверенность, что эти люди не будут оставлять наркотики себе или обманывать наркодилеров. Сейчас решается вопрос о степени причастности этого лица" – добавил он.

Другой вопрос, по словам Геращенко, как решать судьбу задержанных наших соотечественников.

"С точки зрения российского законодательства, они, конечно, виновны. Они сидят в СИЗО и тюрьмах… Эти люди подвергаются нечеловеческому давлению", – отметил Геращенко.

По его словам, украинская сторона будет добиваться их экстрадиции, чтобы ее граждане отбывали наказание на родине.

Валентина Романенко, УП

 

Темы: МВД
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