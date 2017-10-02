В секторе "М" противник применил бронетехнику – штаб АТО

За прошедшие сутки 1 украинский военный погиб в зоне проведения антитеррористической операции.



Об этом на брифинге 2 октября уведомил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник



"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, раненых не было. Инцидент произошел в Богдановке на мариупольском направлении в результате подрыва на мине противопехотной ОЗМ-72", – сообщил Мотузяник.



Всего на мариупольском направлении неспокойно в воскресенье было в Новотроицком и на участке фронта Павлополь - Широкино. В Павлополе произошел минометный обстрел. В Новотроицком и Гнутово произошли самые серьезные вооруженные инциденты, при которых враг применял бронетехнику.



Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 7 вражеских обстрелов. Во всех случаях украинские войска открывали огонь, подчеркнул Мотузяник.



На донецком направлении, по словам полковника, основные боевые действия велись в Зайцево и Авдеевке. Оккупанты активизировались после 18 часов, до того на фронте было спокойно. Самый мощный обстрел произошел в авдеевской промзоне; огонь велся со стороны Ясиноватой в течение более трех часов.



Также противник один раз нарушил режим тишины в Верхнеторецком. На Светлодарской дуге и в Донецком аэропорту 1 октября было спокойно.



Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло шесть вражеских обстрелов. В большинстве случаев украинские войска открывали огонь.



По данным штаба АТО на луганском направлении произошел один вражеский обстрел в Крымском. Он продолжался 20 минут. Тяжелое вооружение не применялось.



Украинская правда