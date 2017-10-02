В секторе "М" противник применил бронетехнику – штаб АТО

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Понедельник, 2 октября 2017, 13:03

За прошедшие сутки 1 украинский военный погиб в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом на брифинге 2 октября уведомил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, раненых не было. Инцидент произошел в Богдановке на мариупольском направлении в результате подрыва на мине противопехотной ОЗМ-72", – сообщил Мотузяник.

Всего на мариупольском направлении неспокойно в воскресенье было в Новотроицком и на участке фронта Павлополь - Широкино. В Павлополе произошел минометный обстрел. В Новотроицком и Гнутово произошли самые серьезные вооруженные инциденты, при которых враг применял бронетехнику.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 7 вражеских обстрелов. Во всех случаях украинские войска открывали огонь, подчеркнул Мотузяник.

На донецком направлении, по словам полковника, основные боевые действия велись в Зайцево и Авдеевке. Оккупанты активизировались после 18 часов, до того на фронте было спокойно. Самый мощный обстрел произошел в авдеевской промзоне; огонь велся со стороны Ясиноватой в течение более трех часов.

Также противник один раз нарушил режим тишины в Верхнеторецком. На Светлодарской дуге и в Донецком аэропорту 1 октября было спокойно.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло шесть вражеских обстрелов. В большинстве случаев украинские войска открывали огонь.

По данным штаба АТО на луганском направлении произошел один вражеский обстрел в Крымском. Он продолжался 20 минут. Тяжелое вооружение не применялось.

Украинская правда

Темы: АТО
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