"Черных трансплантологов" будут судить в Киевской области. Им грозит до 15 лет

Прокуратура Киевской области передала в суд обвинительный акт касательно четырех человек, которые вывозили за границу украинцев для незаконных операций по трансплантации почек.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители напомнили, что двое граждан Турции и двое граждан Украины с сентября 2015 года по апрель 2017 года через всемирную сеть "Интернет" искали пострадавших с тяжелым материальным положением и уговаривали их продать почку.

"После согласия пострадавших вывозили в Турецкую Республику и Республику Филиппины для проведения незаконных операций по трансплантации почек, обещав уплатить денежные средства в сумме от 10 до 15 тыс долларов США, но люди после операционного вмешательства и удаления органа получали значительно меньшю сумму", - рассказали в прокуратуре.

При этом, как отмечается в сообщении, пострадавших не предупреждали о высоком риске для здоровья, связанном с удалением почки.

Обвиняемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда