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Торговцы органов в Киеве задешево скупали почки - СБУ

Вторник, 11 апреля 2017, 21:41

Правоохранители задержали в Киеве участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку.

"Для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от 13 до 15 тысяч долларов США, сами получали от 80 до 100 тысяч с клиента", - рассказали в СБУ.

После получения согласия доноров, злоумышленники переправляли их за границу для проведения хирургических операций.

По информации спецслужбы, ежемесячно за границу на операцию выезжали 4-5 украинцев.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, сейчас задержаны 6 участников группировки.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

Темы: медицинаСБУкриминалздоровье
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