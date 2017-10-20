ГПУ и полиция начали выемку документов у пациентских организаций

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Пятница, 20 октября 2017, 13:44

Генеральная прокуратура и Национальная полиция начала выемку документов у пациентской организации "Благотворительного фонд "Пациенты Украины", также запланирована выемка документов в пациентской организации "Сеть ЛЖВ".

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в БФ "Пациенты Украины".

В пятницу следователи Нацполиции начали знакомиться с финансовыми документами организации за три года работы в рамках уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой.

"Нас обвинили в том, что мы за деньги Глобального фонда закупали медикаменты по завышенным ценам", – сообщили в БФ.

Собеседник агентства подчеркнул, что в рамках сотрудничества с Глобальным фондом организация проходит регулярные проверки.

При этом в пациентской организации отмечают, что в рамках сотрудничества с Глобальным фондом не занимаются закупками лекарственных средств.

"У нас ни в одном проекте никаких закупок нет. Мы занимаемся только адвокацией", – подчеркнули в организации.

Кроме того, "Пациенты Украины" отметили, что не владеют информацией, по чьему заявлению было возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем, как сообщили агентству во Всеукраинской благотворительной организации "Всеукраинская сеть ЛЖВ", следователи Нацполиции намерены в пятницу прийти и в эту общественную организацию для выемки документов.

"Всеукраинскую сеть ЛЖВ обвиняют в растрате грантовых средств и использовании их на финансирование "ЛНР" и "ДНР". Это полный абсурд. Сегодня к нам должны прийти из Нацполиции", – сообщили в "Сети ЛЖВ".

Темы: полиция Генпрокуратура
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