В Киеве похитили младенца из садика

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Пятница, 20 октября 2017, 21:00

В Киеве на Оболони неизвестный мужчина похитил двухмесячного младенца из садика и скрылся.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Трагедия случилась два назад на столичной Оболони в детском саду №606. Пока отец похищенной девочки пошел в забирать старшую дочь, неизвестный мужчина забрал ребенка и скрылся", - говорится в сообщении.

Отец младенца пришел вместе с ней, чтобы забрать старшую дочь.

"Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины", - сообщают полицейские.

По словам свидетеля, она увидела подозрительного мужчину с грудным ребенком на руках, который быстро выходил из здания. Злоумышленник нес ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.

Приметы мужчины: одет в черную балоновую куртку до колен и черную вязаную шапку. Возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, около 180 см роста.

Приметы девочки: почти двухмесячный младенец, завернутый в "конвертик" белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки.

 
похищенный младенец
Полиция Киева
 
коляска похищенного младенца
полиция киева

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Правоохранители обращаются ко всем людям, которые имеют любую информацию о похищении, звонить на 102.

Темы: дети Киев
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