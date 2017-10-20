У Києві викрали немовля із садочка

У Києві на Оболоні невідомий чоловік викрав двомісячне немовля із садочка та втік.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Трагедія трапилася дві години тому на столичній Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606. Поки батько викраденої дівчинки пішов до забирати старшу донечку, невідомий чоловік забрав дитину і втік", - йдеться у повідомленні.

Батько немовляти прийшов разом з нею, щоб забрати старшу доньку.

"Він залишив візочок із дівчинкою під східцями на першому поверсі будівлі, а сам пішов у групу. Коли ж через кілька хвилин повернувся, виявив порожній візочок без переносної корзини", - повідомляють поліцейські.

Зі слів свідка, вона побачила підозрілого чоловіка із грудною дитиною на руках, який швидко виходив із будівлі. Зловмисник ніс дитину у переносній корзині фіолетового кольору.

Прикмети чоловіка: одягнений у чорну балонову куртку до колін та чорну в’язану шапку. Вік приблизно 30 років, середньої статури, близько 180 см зросту.

Прикмети дівчинки: майже двомісячне немовля, загорнута у "конвертик" білого кольору, одягнена у рожеву шапочку на зав’язках, рожеву махрову кофтинку, сині повзунки.

викрадене немовля Поліція києва

візок викраденого немовляти Поліція києва

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення.

Правоохоронці звертаються до усіх людей, які мають будь-яку інформацію щодо викрадення, телефонувати на 102.