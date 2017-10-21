"Киевэнерго" заявило о миллиардном долге Киева и угрожает отключить "Киевводоканал"

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Суббота, 21 октября 2017, 13:58

Долг Киева за использованную электроэнергию перед ОАО "Киевэнерго" по состоянию на 1 октября составляет 1,012 млрд грн.

Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на сайте "Киевэнерго".

По данным компании, основные должники - предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности и населения.

"Предприятия жилкоммунхоза, в т. ч. предприятия жизнеобеспечения города, задолжали за электроэнергию 491,4 млн грн. Долг крупнейшего должника КП "Киевский метрополитен" составляет 201,5 млн грн", - заявили в "Киевэнерго".

При этом долг населения Киева за потребленную электрическую энергию перед "Киевэнерго" на 1 октября 2017 года составил 332,15 млн грн.

"Наибольшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов - 48,9 млн грн, 37,4 млн грн и 37,4 млн грн соответственно", - сообщили в компании.

 
 

Задолженность госбюджета по компенсации льгот и субсидий за электроснабжение перед Киевэнерго составляет 141,49 млн грн, из них долг "Киевводоканала" - 53,71 млн грн.

"НКРЭКП автоматически списывает средства для оплаты потребленной электроэнергии за счет льгот и субсидий в пользу "Энергорынок" по константе. Хотя "Киевэнерго" не получает расчет в полном объеме, средства со счетов компании автоматически списываются. В случае дальнейших неплатежей "Киевэнерго" будет вынуждено отключить "Киевводоканал" за долги ... что может нести экологическую угрозу", - заявили в компании.

Украинская правда 

Темы: Киев энергетика долг
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