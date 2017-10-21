"Київенерго" заявило про мільярдний борг Києва та погрожує відключити "Київводоканал"

Борг Києва за використану електричну енергію перед ПАТ "Київенерго" станом на 1 жовтня становить 1,012 млрд грн.

Про це йдеться у заяві компанії, яку розміщено на сайті "Київенерго".

За даними компанії, основні боржники - підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності та населення.

"Підприємства житлокомунгоспу, у т. ч. підприємства життєзабезпечення міста, заборгували за електроенергію 491,4 млн грн. Борг найбільшого боржника КП "Київський метрополітен" становить 201,5 млн грн", - заявили у "Київенерго".

При цьому борг населення Києва за спожиту електричну енергію перед "Київенерго" на 1 жовтня 2017 р. сягнув 332,15 млн грн.

"Найбільшими боржниками є споживачі Дарницького, Святошинського та Солом’янського районів – 48,9 млн грн, 37,4 млн грн та 37,4 млн грн відповідно", - повідомили у компанії.

Заборгованість держбюджету з компенсації пільг та субсидій за електропостачання перед Київенерго становить 141,49 млн грн, з них борг "Київводоканалу" – 53,71 млн грн.



НКРЕКП автоматично списує кошти для оплати спожитої електроенергії за рахунок пільг та субсидій на користь "Енергоринку" по константі. Хоча "Київенерго" не отримує розрахунок у повному обсязі, кошти з рахунків компанії автоматично списуються. У разі подальших неплатежів "Київенерго" буде змушене відключити "Київводоканал" за борги, що ... може нести екологічну загрозу", - заявили у компанії.



Як відомо, у червні КМДА розпочала переговори з фінською компанією Fortum про можливе управління енергокомплексом Києва. Експерти обговорили питання можливих перспектив подальшого управління енергокомплексом Києва у зв'язку з завершенням угоди міста з ПАТ "Київенерго".

Акції "Київенерго" розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% - у Фонду держмайна України.

ДТЕК - найбільший енергетичний холдинг України з активами у видобутку вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії, альтернативній енергетиці та видобутку природного газу. Входить до складу фінансово-промислової групи СКМ, акціонером якої є Рінат Ахметов.

16 серпня компанія Ornex, що входить до групи СКМ олігарха Ріната Ахметова, придбала по 25% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" і ПАТ "Київенерго",виставлених на продаж Фондом державного майна.

Прокуратура подала позов про повернення Києву пакетів акцій "Київенерго", "Київгазу" і "Київводоканалу".

Українська правда