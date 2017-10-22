В ближайшие дни - в основом без дождей, ночью местами "минус"

В ближайшие дни на территории Украины ожидается сухая погода, переменная облачность.

По сообщению Укргидрометцентра, 23 октября на западе облачно, дожди, днем +5 ... +7. В центре и на востоке переменная облачность, +3...+8, на юге Украины +10... +13, ночью от +3...+ 5 на западе до -1...-3 на востоке, в южных областях ночью +4 ... + 6. В Киеве +6 ... + 8, ночью -1 ... + 1.

Во вторник, 24 октября возможны осадки в Закарпатье, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, на остальной территории - переменная облачность.

Днем от +11...+13 на Закарпатье, 5-7 тепла в западных областях, 4-8 тепла на востоке и в центре Украины, на юге +10...+13 градусов.

Ночью температура выше 0 на большинстве территории, в центральных регионах и на востоке -1... -3 градуса.

Украинская правда