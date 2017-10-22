Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У найближчі кілька днів - майже без дощів, вночі подекуди "мінус"

Неділя, 22 жовтня 2017, 17:59

Найближчими днями на території України очікується суха погода, мінлива хмарність.

За повідомленням Укргідрометцентру, 23 жовтня на заході хмарно, дощі, вдень +5...+7. У центрі та на сході мінлива хмарність,  +3...+8, на півдні України +10...+13, вночі від +3...+5 на заході до -1...-3 на сході, у південних областях вночі +4...+6. У Києві +6...+8, вночі -1...+1. 

 

У вівторок, 24 жовтня можливі опади на Закарпатті, у Чернівецькій та Івано-Франківській областях, на решті території - мінлива хмарність. Вдень у регіонах від +11...+13 на Закарпатті, 5-7 тепла у західних областях, 4-8 тепла на сході та у центрі України, на півдні +10...+13 градусів.  

Вночі температура вище 0 на більшості території, у центральних регіонах та на сході -1...-3  градуси. 

 

Українська правда 

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
погода
У Києві побито рекорд добової кількості опадів
У Греції зафіксували температурний рекорд: понад 46°C спеки
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: