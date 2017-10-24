СМИ: Вблизи Ростова исчезли двое украинцев

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Вторник, 24 октября 2017, 00:35
Сергей Велев (слева) и Александр Бабинец (справа)
Facebook/Євгений Рогов

В России, близ Ростова-на-Дону, без вести пропали двое украинцев, которые путешествовали автостопом в Грузию.

Об этом рассказали друзья и родственники пропавших, пишет ТСН.ua.

Как сообщается, пропавшие 25-летний Александр Бабинец и 28-летний Сергей Велев.

Как рассказала мама Александра Бабинца, ребята путешествовали автостопом в Грузию через Россию. Они оба были работниками ресторанного бизнеса и их интересовала грузинская кухня.

Во время путешествия они практически каждые три дня выходили на связь.

Ориентировочно 30 сентября ребята покинули Грузию, направившись домой коротким путем - по трассе Кавказ через Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарский край России. По словам матери, они планировали вернуться в Украину так же, как уезжали, - через Харьковскую область, проехав российский Белгород. Их путь пролегал через Ростов-на-Дону.

Именно близ Ростова-на-Дону ребята последний раз вышли на связь. Около шести часов вечера 7 октября Александр сбросил маме геолокацию. Это было последнее сообщение.

 

Женщина сообщила, что обратилась в местную полицию и в посольство Украины в России.

Следователь Виктория Данова, которая ведет дело, сообщила, что сейчас они ожидают копию загранпаспорта Александра из райотдела ГМС. После этого они смогут подать парня в международный розыск.

По словам следователя, можно быстро установить, где человек пересекала границу. А дальше информация уже передается всем участкам той страны, где находился человек, и правоохранители проверяют данные пропавшего. Далее сроки будут зависеть от того, как будут работать правоохранительные органы России.

Темы: Росcия
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