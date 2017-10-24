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ЗМІ: Поблизу Ростова зникли двоє українців

Вівторок, 24 жовтня 2017, 00:35
Сергій Велєв (зліва) і Олександр Бабинець (справа)
Facebook/Євгеній Рогов

У Росії, поблизу Ростова-на-Дону, безвісти зникли двоє українців, які подорожували автостопом до Грузії.

Про це розповіли друзі і родичі зниклих, пише ТСН.ua.

Як повідомляється, зникли 25-річний Олександр Бабинець і 28-річний Сергій Велєв.

Як розповіла мама Олександра Бабинця, хлопці подорожували автостопом у Грузію через Росію. Вони обидва були працівниками ресторанного бізнесу, і їх цікавила грузинська кухня.

Під час подорожі вони практично кожні три дні виходили на зв'язок.

Орієнтовно 30 вересня хлопці залишили Грузію, попрямувавши додому коротким шляхом - трасою Кавказ через Кабардино-Балкарію, Ставропольський і Краснодарський край Росії. За словами матері, вони планували повернутися в Україну так само, як виїжджали, - через Харківську область, проїхавши російський Бєлгород. Їхній шлях пролягав через Ростов-на-Дону.

Саме поблизу Ростова-на-Дону хлопці останній раз вийшли на зв'язок.  Близько шостої години вечора 7 жовтня Олександр скинув мамі геолокацію. Це було останнє повідомлення.

 

Жінка повідомила, що звернулася до місцевої поліції та у посольство України в Росії.

Слідча Вікторія Данова, яка веде справу, повідомила, що наразі вони очікують на копію закордонного паспорта Олександра з райвідділу ДМС. Відтак вони зможуть подати хлопця у міжнародний розшук.

За словами слідчої, можна швидко встановити, де людина перетинала кордон. А далі інформація вже передається всім відділкам тієї країни, де перебувала людина, і правоохоронці перевіряють дані зниклого. Далі строки залежатимуть від того, як працюватимуть правоохоронні органи Росії.

Теми: Росія
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