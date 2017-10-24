Facebook тестирует разделения новостной ленты на две

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Вторник, 24 октября 2017, 07:10

Facebook Inc тестирует идею разделения своей ленты новостей на две части, отделяя коммерческие посты от личных.

Об этом пишет Reuters.

Нововведение, которое проверили в шести странах, теперь предлагает две пользовательских ленты новостей. Согласно заявлению компании, один канал ориентирован на друзей и семью, а второй - на страницы, которые понравились пользователю.

Это изменение может привести к тому, что пользователи страниц (от новостных изданий до музыкантов или спортсменов) будут платить за появление их рекламных объявлений в ленте, которая предназначена для друзей и семьи.

Тест уже повлиял на трафик веб-сайтов небольших СМИ.

Сотрудник одного из словацких изданий написал: "Если вы хотите, чтобы ваши сообщения в Facebook были замечены в старой ленте новостей, вам нужно заплатить".

При этом в Facebook заверили, что в настоящее время не планируют принуждать коммерческие страницы платить за все их сообщения.

Как сообщил исполнительный директор Facebook, отвечающий за ленту новостей, Адам Моссери, тест проводился в Боливии, Камбодже, Гватемале, Сербии, Словакии и Шри-Ланке и, вероятно, продолжится еще в течение нескольких месяцев.

Темы: facebook интернет технологии
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