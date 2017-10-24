Facebook тестує розділення новинної стрічки на дві

Facebook Inc тестує ідею поділу своєї стрічки новин на дві частини, відокремлюючи комерційні пости від особистих.

Про це пише Reuters.

Нововведення, яке перевіряють в шести країнах, тепер пропонує дві користувацьких стрічки новин. Згідно із заявою компанії, один канал орієнтований на друзів і родину, а другий - на сторінки, які сподобалися користувачеві.

Ця зміна може привести до того, що керівники сторінок (від новинних видань до музикантів або спортсменів) будуть платити за появу їх рекламних оголошень в стрічці, яка призначена для друзів і сім'ї.

Тест уже вплинув на трафік веб-сайтів невеликих ЗМІ.

Співробітник одного зі словацьких видань написав: "Якщо ви хочете, щоб ваші повідомлення у Facebook були помічені в старій стрічці новин, вам потрібно заплатити".

При цьому у Facebook запевнили, що наразі не планують примушувати комерційні сторінки платити за всі їхні повідомлення.

Як повідомив виконавчий директор Facebook, який відповідає за стрічку новин, Адам Моссері, тест проводився в Болівії, Камбоджі, Гватемалі, Сербії, Словаччині та Шрі-Ланці і, ймовірно, продовжиться ще протягом кількох місяців.