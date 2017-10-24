Луценко и Матиоса привлекут к дисциплинарои ответственности

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Вторник, 24 октября 2017, 13:43

По результатам рассмотрения жалобы член квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Анатолий Коваленко увидел в действиях генерального прокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиос дисциплинарные правонарушения.

Об этом свидетельствует письмо члена комиссии Сергея Нечепоренко от 20 октября 2017 года, которое "Украинской правде" передали инициаторы дисциплинарного производства Владимир Петраковский и Злата Симоненко.

"Членом Комиссии Коваленко А.А. 18 октября 2017 года завершена проверка по жалобе и составлено заключение о наличии дисциплинарного проступка в действиях генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. и заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Матиоса А.В.

Указанный вывод планируется рассмотреть на заседании комиссии 22 ноября 2017 года", – говорится в письме.

 

Однако, в комментарии "Украинской правде" инициаторы дисциплинарного производства отметили, что "срок рассмотрения жалобы в отношении Луценко и Матиос закончился 17 октября. Из-за этого нарушения процедуры окончательное решение комиссии, принятие которого запланировано на 22 ноября, может быть легко отменено судом, по формальным причинам".

Как сообщалось ранее, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала против генерального прокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиос дисциплинарное производство.

Луценко и Матиосу вменяется публикация в социальных сетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности.

Согласно закону Украины "О прокуратуре" публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности.

Украинская правда

Темы: Луценко Матиос Генпрокуратура
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