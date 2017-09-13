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Против Луценко открыли производство за посты в Facebook

Среда, 13 сентября 2017, 17:30

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала против Генерального прокурора Юрия Луценко дисциплинарное производство.

Об этом свидетельствует решение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Анатолия Коваленко, датированное 7 августа 2017, которое "Украинской правде" передали инициаторы дисциплинарного производства Владимир Петраковский и Злата Симоненко.

Также по аналогичному факту КДКП ведет производству и против Главного военного прокурора Анатолия Матиос.

Согласно самой дисциплинарной жалобой, Луценко и Матиосу вменяется публикации в социальных сетях сообщений, нарушающих презумпцию невиновности. В соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности.

Как известно, против Анатолия Матиос открыто еще одно дисциплинарное производство.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоМатиоспрокуратурасоцсети
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