ФСБ могла задержать жителя Сумщины – пограничники

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Вторник, 24 октября 2017, 14:23

Федеральная служба безопасности России 23 октября могла задержать жителя Сумщины, которого ранее задерживали за контрабанду.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Возможно, речь идет о жителе приграничного села Сумщины 1986 года рождения, который ранее попадал в поле зрения пограничников как мелкий контрабандист", – пояснил пресс-секретарь.

При этом, по словам Слободяна, никакого оружия на этого мужчину не зарегистрировано.

"Он проживает с отцом. Тот не знает, где находится его сын с 20 октября", – сообщили в ГПСУ.

Официально указанный человек границу не пересекал.

"Нами никакой стрельбы зафиксировано не было. Но мы получили от российской стороны сообщение о задержании украинского гражданина, к которому они были вынуждены применить оружие", – рассказал Слободян.

Пресс-секретарь Пограничной службы пояснил, что в таких случаях должна состояться погранично-представительская встреча в отношении задержанного.

Слободян также отметил, что российская сторона не инициировала проведения такой встречи, а на соответствующее предложение от украинских пограничников не отреагировала.

23 октября в ФСБ России заявили, что задержали гражданина Украины, который устроил стрельбу во время попытки незаконного пересечения границы России.

У задержанного якобы изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул, вероятно со ртутью.

София Лукашова для УП

Темы: ФСБ Росcия Пограничная служба
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